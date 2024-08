GORE MREŽE Djevojka pokazala koliko je platila 3 reda bureka u Dubrovniku, pa napravila pometnju, ljudi kipte od bijesa

Naime, ona je za tri štapića tijesta punjenog povrćem, mesom i sirom platila kao da je kupila pet tepsija u Beogradu.Lada Kušec Deči, na društvenim mrežama poznata kao “S.Lada.K” podijelila je sa svojim pratiocima snimak u kojem je probala, kako je rekla, najskuplji burek na svijetu. Ako uzmemo u obzir činjenicu da je za tri štapića dala dvadeset eura, onda su njene tvrdnje opravdane.Iako, kako je rekla, neslan, sam burek joj se dopao, ali joj se više od svega dopala biznis ideja pekare koja ga i prodaje u Dubrovniku.

– Vodim vas na najskuplji burek na svijetu, vjerovatno. Radi se o mjestu koje se nalazi, pogodili ste, u Dubrovniku, jednom od najskupljih gradova sa EX-YU prostora, u kojem sam tri ova tu prutića bureka platila 20 eura.

A sad zašto je to tako? Radi se o mjestu koje je po meni predobro napravljeno, jer brendirati ovako dobro i prodavati ovako skupo, običan proizvod poput bureka je stvarno genijalna ideja, sa preduzetničke perspektive.A sad ‘ajmo vidjeti kakvog je to ukusa jer nas jedino to i zanima. Uzela sam ukuse sir, špinat i teletina. Očekivala sam pravi turist scam (prevara turista). Ali ljudi moji, ovo je pre fino. Ovaj od teletine je bio najfiniji na svijetu. Sir i špinat mi nisu dovoljno posoljeni.

Ali svejedno nikad ne bih ponovo dala 20 eura za ovakav burek, jer znam da mogu isti takav dobiti za 2 eura. Tako da sa te strane dajem ocijenu 3 od 10. Ali sa strane preduzetništva, brendinga, dajem 100 od 10. A to potvrđuje činjenica da su otvorili poslovnicu i u Dubaju.

U komentarima koji su nastupili ispod snimka ponude pekare na Jadranu nastupio je pravi haos zbog cijene.

“Ovdje su za šišanje”, “Kinez mota burek, sve smo vidjeli”, “3 bureka 20€ i jes skam brat moj”, “Bolje te pare da si dala za gorivo do Bosne da se najedeš ko čovjek za manje pare”, glasili su samo neki od komentara, piše,Presmedia

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari