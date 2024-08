Na snazi žuto upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura i lokalne grmljavine

Tako se na području višegradske regije očekuju maksimalne dnevne temperature oko 36 stepeni Celzijusa praćene lokalnim grmljavinskim procesima, dok se na mostarskom području prognoziraju maksimalne dnevne temperature između 32 i 36 stepeni Celzijusa i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom.

Istovremeno na banjalučkom i fočanskom području prognoziraju se maksimalne dnevne temperature oko 34 stepena Celzijusa uz lokalne grmljavinske procese, dok se na sarajevskom području očekuju maksimalne dnevne temperature između 32 i 34 stepena Celzijusa uz lokalne pljuskove praćene grmljavinom.“Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom. Budite svjesni da se mogu pojaviti oluje sa grmljavinom. Budite posebno pažljivi u izloženim područjima, kao što su planine, šume i otvoreni tereni. Smetnje u vanjskim aktivnostima su moguće. Budite svjesni da se očekuju visoke temperature zraka. Mogući su zdravstveni rizici među ugroženim osobama, na primjer starije i vrlo mlade osobe”, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BIH.

Istovremeno na prijedorskom području očekuju se maksimalne dnevne temperature oko 36 stepeni Celzijusa, trebinjskom području oko 34 stepena Celzijusa, a na tuzlanskom području između 32 i 34 stepena Celzijusa. Na livanjskom području prognoziraju se lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom.

Na istoku i jugu Bosne i Hercegovine jutros preovladava pretežno sunčano, a u ostalim područjima pretežno oblačno vrijeme.

Temperature zraka u osam sati iznosile su: Sokolac 15, Bjelašnica i Srebrenica 16, Bugojno i Ivan Sedlo 17, Livno 18, Sanski Most i Sarajevo 19, Banja Luka, Gradačac, Tuzla i Zenica 20, Bihać, Bijeljina i Doboj 21, Prijedor 22, Trebinje 24, Mostar 25 i Neum 26 stepeni Celzijusa.

Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom se očekuju u Hercegovini, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar u Hercegovini slab do umjeren, veći dio dana, jugozapadni, a u Bosni slab sjeverni i sjeveroistočni.

Dnevna temperatura od 26 do 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusa.

U Sarajevu sunčano uz umjeren porast naoblake. Tokom dana su mogući pljuskovi sa grmljavinom. Dnevna temperatura zraka oko 30 stepeni Celzijusa,piše N1

