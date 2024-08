Sladić kratko i jasno pojasnio kada nam temperature ponovo rastu

Sladić je napisao:

“Osim prolaznih lokalnih pljuskova oko 03.08. uvjetovani prolaznom destabilizacijom u srednjim nivoima atmosfere i koji su najizgledniji u sjevernim i istočnim dijelovima zemlje, bitnijih padavina nemamo do polovine augusta te se suša nastavlja u većini zemlje.

Od 05.08. temperature ponovo rastu, pa ćemo ponovo vidjeti 40 °C u dnevnim prognozama kao sastavni dio maksimalnih temperatura (tj. prognozirani raspon u većem dijelu zemlje je od 35 do 40 °C”, naveo je on.

Prognoza FHMZ BiH

Sutra u Bosni jutro pretežno oblačno vrijeme uz postupno smanjenje oblačnosti tokom dana. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom se očekuju u jutarnjim satima i dio prijepodneva, a moguća j i pojava grada. U Hercegovini sunčano uz umjeren razvoj oblačnosti poslije podne, što može uvjetovati slab lokalni pljusak. Vjetar slab veći dio dana sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stupnjeva.

U nedjelju sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka očekuje u Krajini i na sjeveru Bosne. Vjetar slab u Hercegovini jugozapadni, a u Bosni sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 26, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stupnjeva.

Prvog dana nove radne sedmice sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana, postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 23, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stupnjeva, saopćeno je iz FHMZ BiH,piše N1

