UPOZORENJE ZA TURISTE U GRČKOJ: Najotrovnije ribice na Balkanu preplavile ovu regiju! Ukoliko vas ubode nastaje HAOS

Veliko interesovanje u srpskoj javnost o takozvanoj ribi zmaj pojavilo se od kada je jedna majka nedavno otkrila da je njena ćerkica nagazila na nju tokom letovanja u Grčkoj.

Grci ovu ribu zovu „drakena“, na engleskom ćete je naći pod imenom „weeverfish“, a poznata je i kao morski pauk. Navodno su ove ribe preplavile Olimpsku regiju, a ima ih i u drugim krajevima, i to u plićaku. Na Jadranu je zovu – Dragana.”Ona ne ujeda već bode! Odmah iza glave ima leđno peraje sa 4 izražene bodlje (od kojih je najopasnija druga po redu), koje automatski raširi čim oseti opasnost. Dalje, odmah u produžetku škržnog oklopa, ima po jednu bodlju sa obe strane. Da nevolja bude veća, što je primerak ribe manji, otrov je jači!”, napisao je jedan čovak na FB grupi Grčka info.

U pitanju je riba veličine do 10 cm i obično obitava u pesku i mulju polusakrivena. Ima boju peska pa je nije lako primetiti. Na leđima ima crne bodlje koje pokreće ukoliko je nagazite i preko kojih ispušta otrov u vaše telo.Ono što je karakteristično za ubod ove ribe jeste veoma jaka bol koji se razvija u svoj svojoj jačini do pola sata nakon uboda. Bol je toliko jaka da je jedva podnošljiva. Simptomi trovanja najčešće su samo lokalni, no ponekad se javljaju i opšti simptomi u vidu pojačanog znojenja, slabosti, vrtoglavice, mučnine i povraćanja.

Prilikom uboda najvažnije je da ostanete pribrani i da zatražite lekarsku pomoć kako biste eventualno primili injekciju protiv alergije ili antibiotik ako lekar proceni da je potrebno. Ne treba uvijati i zatvarati ubodno mesto. Ono što možete uraditi kao prvu pomoć za ublažavanje boli pre posete lekaru jeste da mesto uboda potopite u toplu vodu (sat i po ili duže), onoliko toplu koliko možete izdržati a da ne dođe do opekotina. Visoke temperature oslabljuju dejstvo otrova, piše na sajtu Nikana.gr.

