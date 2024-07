Srce mladog Mostarca nije izdržalo: Željko plakao kao malo dijete, dio jetre donirat će Adnanovom bratu Anelu

Plakao sam kao malo dijete kada sam čuo da je Adnan Šemić umro”, drhtavim glasom je Željko Mijailović iz Srbije započeo razgovor s potpisnicom ovih redova.

Adnan Šemić je mladić iz Mostara koji je preminuo jučer u 23. godini. Bolovao je od Vilsonove bolesti, zbog čega mu je bila neophodna nova jetra. Spas je pronašao u Mijailoviću, čovjeku iz susjedne nam zemlje koji se sam prijavio da mu da svoj organ, odnosno 40 posto jetre.

Platio životom

Zbog Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja FBiH, koji nije dozvoljavao donora s kojim pacijent nije u krvnom srodstvu, transplantacija nije obavljena. Kao ni u Istanbulu zbog sličnog zakona.

A onda se javnost digla te je ovaj zakon u BiH izmijenjen i jednoglasno usvojen na vanrednim sjednicama oba Doma parlamenta. Simbolično ga zovu „Adnanov zakon“. Prije nekoliko dana stupio je na snagu. Ali kasno.

– Danas (jučer, op.a.) su trebali da mu daju terapiju kako bi suzbili visok bilirubin i amonijak, da bi mogli da ga osposobe za transport do Tuzle. Trebao sam doći do Tuzle, a ljekar iz Istanbula, te da se obavi transplantacija. Ali Adnan je već pao… Mali nije izdržao – rekao nam je Mijailović.

Adnanovo srce, nažalost, nije izdržalo.

Uprkos ovoj tužnoj vijesti, postoji i ona lijepa. Naime, Adnan ima starijeg brata Anela, koji boluje od iste bolesti. A Željko će biti njegov spasilac.

– Mnogo je slučajeva poput Adnana Šemića u Bosni i Hercegovini. Dečko je platio životom, ali barem će se ostali moći spasiti zbog izmjene ovog zakona. Tako da će priča ipak, na neki način, imati sretan kraj, Anela ću spasiti, dat ću mu jetru. Sva muka koju je Adnan prošao sada čeka Anela – otkrio nam je Mijailović.

Prošli peripetije

Adnan je bio u gorem zdravstvenom stanju nego stariji brat Anel.

– Kako me, bre, neće pogoditi. Niste svjesni kakve peripetije smo mi prošli. Borili smo se 15 dana u Istanbulu, odbijali nas. Drugi put se vraćamo, mjesec i po smo se borili s etičkom komisijom, oni ne daju. Vraćamo se u Bosnu, ne može ni tu. Ne mogu dati, kažu nisam srodnik. Sumnjaju na trgovinu organima. Promijeniše zakon, a dijete umre. Zbog čega, zbog gluposti. Zbog slova na papiru. Uništili su život djeteta od 23 godine – kroz suze nam je rekao Mijailović,piše Avaz

Danas dženaza

Dženaza Adnanu Šemiću bit će klanjana danas u 19 sati u haremu Blagaj, gdje će biti i ukopan.

Željko nam je jučer rekao da će prisustvovati dženazi.

– Treba doći u svu tu tugu i sahraniti dijete. Adnanov rođendan proslavili smo u Istanbulu – rekao nam je Mijailović.

Zbog smrti majke i oca

Mijailović ima donorsku karticu u svojoj domovini Srbiji.

– Na to sam se odlučio jer sam imao nesretne slučajeve na 100 metara od kuće. Majka mi je poginula 11. septembra 2007., imala je 53 godine, kao ja što sad imam. S njom je bio i otac, on je preživio tada. Otac mi je poginuo 11. septembra 2019. godine prekoputa mjesta gdje je majka poginula, 20 metara. To me potaklo da budem donor. I za njihove organe sam rekao da doniraju, sve koji su zdravi, da spašavaju živote – istakao je Mijailović.

