Bomba iz Kalifornije: Đoković pravi nešto neviđeno u tenisu

Poznati kolumnista, koji je nedavno objavio veliki intervju sa Đokovićem, poručio je u podkastu Endija Rodika da je tako nešto veoma moguće i to već od 2025.

“Kažem vam – logo već postoji, a Novak se baš zainteresovao”, rekao je Verthajm u podkastu “Served” čiji je domaćin bivši broj jedan.

“Svi žele tenisku ol-star utakmicu, zar ne? Takmičenje u vještinama, muškarci, žene, sve, da slavimo naš sport. Znate li koje bi bilo dobro vrijeme za to? Neposredno prije Indijan Velsa. Svi su srećni, došli su na jug Kalifornije. Čuo sam da se Novak baš zainteresovao za tako nešto. Nije ovo samo u stilu ‘hej, trebalo bi da imamo Ol-star meč’. Postoji i logo, neko mi ga je pokazao, traži se već i mjesto održavanja, u Los Anđelesu”, otkrio je Verthajm.

Rodik je upitao da li to Novak želi da preuzme tu ideju o Ol-staru u tenisu.

“Da. Dijelom zato što on uvijek traži načine da uključi tenisere, da poveća svoje nasljeđe, ali to je takođe i pametna poslovna odluka. Ko ne bi željeo da vidi Koko Gof da pokuša da gađa u metu ili Emu kako sprinta, ko servira najbrže itd… Novak se baš zainteresovao za to. Rečeno mi je da već traži mjesto za održavanje u južnoj Kaliforniji. Kažem, logo već postoji, to nije samo neki trenutni hir, radi se na tome. Možda to može da se dogodi čak već 2025. godine”, zaključio je Verthajm, pišu nezavisne.

