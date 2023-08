Đoković se na impresivan način vratio na US Open

Za samo 96 minuta riješio je Alexandrea Müllera 6:0, 6:2, 6:3.

Đoković se pobjedom vratio i na prvo mjesto ATP liste. To mu je uspjelo jer nije smio igrati na zadnja dva US Opena zbog odbijanja da se vakciniše protiv korone. Tako nije branio nijedan bod na njujorškom Grand Slamu, te je razlika između njega i Carlosa Alcaraza, aktuelnog osvajača US Opena i Broja 1 bila samo 20 bodova.

Đoković će tako za dvije sedmice biti najbolji teniser svijeta bez obzira na konačni plasmana na US Openu.

Tamo ga ipak za dva dana čeka Bernabe Zapata Miralles, protiv kojeg nikad nije igrao.

Đoković je impresivno izborio drugo kolo pobjedom protiv 84. tenisera svijeta. Prvi set riješio je s tri breaka i bez izgubljenog gema za samo 23 minute. Đoković je na početku drugog seta poveo 2:0, a kada je Muller konačno uzeo prvi gem dobio je ovacije kao da je osvojio set. Ali, Đoković je ubrzo još jednom brejknuo suparnika za 4:1. Muller mu je uzvratio u šestom gemu, ali slijedio je Đokovićev rebreak za drugi set.

Muller se probudio na početku trećeg seta. Uzeo je prva dva gema na svoj servis bez izgubljenog poena i poveo 2:1. Osvojio je tako još jedan gem, ali je sve bilo gotovo u sedmom gemu, kada je Muller duplom servis greškom dao Đokoviću priliku za break, pišu Vijesti.ba.

