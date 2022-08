Teniserka (16) objasnila očeve dodire i poljupce na US Openu: To je u mojoj zemlji normalno

Bejlek, koja je ove godine debitovala u glavnom žrijebu US Opena, nakon pobjede u kvalifikacijama za posljednji Grand Slam turnir u sezone, emotivno je proslavila pobjedu s ocem.

Video slavlja brzo se proširio na društvenim mrežama, a mnogi su negativno prokomentarisali dodire i očeve poljupce. Čehinja je objasnila situaciju i poručila da je to normalno u njenoj zemlji.

Osim oca Jaroslava Bejleka, dodirivao je i njen trener Jakob Kahoun. Sve je to objasnila.

“Naravno da sam vidjela video. On je moj tata i uvijek će biti. S druge strane, trenera poznajem od osme godine. On mi stavlja trake na tijelo i masira me. Da se ovo dogodilo u Češkoj, niko ne bi ništa rekao. Ali, pošto smo u Americi, svako komentira. Ipak, neće se više ponoviti”, rekla je mlada teniserka. prneosi “Klix“.

Ipak, priča na US Openu za mladu Čehinju trajala je kratko pošto je poražena u dva seta od Ruskinje Ludmile Samsonove (6:1 i 6:3).

