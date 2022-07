Novak Đoković nakon spektakla u Visokom: Razgovori sa Osmanagićem me oplemene i inspirišu

Đoković se osvrnuo na ovu temu nakon što je otvorio dva vrhunska teniska terena u parku “Ravne 2” bosnake “Doline piramida” u Visokom, gdje je nakon egzibicionih mečeva proglašen počasnim građaninom Visokog i uručeno mu je priznanje.



Zlatna era

“Mislim da u posljednjih petnaestak godina gledamo zlatnu eru za tenis i vjerujem da su te godine i naša rivalstva trasirali put za iduće generacije koje će imati još bolji teniski svijet nakon našeg povlačenja. Ko je od nas bolji je subjektivno mišljenje, ali ja bih drugima prepustio da o tome razmišljaju”, kazao je Đoković.

Ističe da će uvijek imati prilike da osvaja grand slam turnire dok god je u vrhunskoj psiho-fizičkoj formi, zbog čega ne osjeća nikakav pritisak, niti smatra da mu otkucava vremenaski, odnosno biološki sat.

“U posljednjih petnaestak godina produžen je period igranja profesionalnog tenisera. U muškom tenisu ima dosta takvih primjera, gdje igraju teniseri stariji od 35 godina. Znam da je toga bilo i ranije, ali danas je to postalo uobičajeno jer je prosto napredovao profesionalizam, posvećenost, tehnike oporavka igrača. Sve je dovedeno do savršenstva i to se preslikava na karijere tenisera”, objasnio je Srbijanac.

Kako je kazao, voli vijeme provoditi sa Semirom Osmanagićem, osnivačem Fondacije “Bosanska Dolina Piramida”, s kojim nerijetko po dva sata šeta i razgovara o različitim temama.

Najveća korist

Razgovori s njim me oplemene i inspirišu za neki moj razvoj. Na taj način smo smislili i turnir Pyramyd cup koji će se u budućnosti igrati na ovim terenima. Moramo još posložiti neke parametre, ovo je samo početak. Mnogo nam znači trenirati u ovakvom ambijentu, mislim da je to najveća korist terena, a šta će biti sutra rano je prognozirati”, podvukao je Đoković.

Dodao je da nakon osvajanja Wimbledona razmišlja samo o odmoru, te da se nada da će mu dozvoliti da igra na idućem grand slam turniru US Openu, gdje se još uvijek odlučuje da li će dozvoliti nastup nevakcinisanim igračima, piše Fena.

Facebook komentari