Đoković: Ne mogu zaboraviti da je Kirjos bio uz mene tokom drame u Australiji

Srbijanski teniser Novak Đoković prokomentarisao je skandalozne situacije iz duela na Vimbldonu između Australca Nika Kirjosa (Nicka Kyrgiosa) i Grka Stefanosa Cicipasa (Tsitsipasa), u kojem je bilo prisutno mnogo nervoze, pogotovo kod Grka koji je lopticom u nekoliko navrata pokušao (jednom je i uspio) pogoditi Kirjosa, a potom se nije ni izvinio za to.

Cicipas je poslije jednu oštru loptu poslao i na tribine gdje je umalo pogodio u glavu jednu stariju gledateljku.

– Ja sam diskvalifikovan kada sam udario lopticom sudiju prije dvije godine i ne mogu pričati kao neko kome se nikada ništa loše nije desilo na terenu, odnosno kao neko ko nikada nije slomio reket, već naprotiv. Mnogo puta sam se i ja loše i nesportski ponašao na terenu i u smislu izliva emocija, ali sam se uvijek trudio imati sportsko ponašanje i poštovanje prema protivniku, rekao je Đoković.

Rekao da nikada neće zaboraviti podršku koju mu je Kirgios pružio tokom drame koja je nastala uoči Australian Opena.

– S druge strane, sa Kirjosom se često viđaju te i takve situacije na terenu. Uvijek je zabavno, ali s druge strane, možda i ne toliko za njegove protivnike. Činjenica je da je to on, i da li se nekome sviđa ili ne, on donosi dosta pažnje tenisu. Možda su u nekim situacijama njegovi komentari na terenu i van njega diskutabilni, ali to je autentični Nik i ja ga poštujem. Iako je godinama govorio loše stvari o meni, opet je stao uz mene u Australiji i kada mi je bilo najteže, bio je jedan od rijetkih koji je u javnosti govorio u moju korist i podržao me. Zahvalan sam mu na tome, rekao je Đoković, piše Avaz.

