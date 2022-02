Odlazak “Diva iz Tandila”: Del Potro u suzama završio karijeru

Čuveni argentinski teniser Huan Martin Del Potro (Juan) završio je svoju karijeru nakon poraza u prvom kolu ATP turnira u Buenos Airesu od Federika Delbonisa (2:0). Po setovima je bilo 6:1, 6:3, a popularni Delpo je karijeru završio kao 753. igrač svijeta jer je propustio veliki broj mečeva zbog silnih povreda, piše Avaz.

Zbogom velikoj ljubavi morao je reći u 33. godini, a oprostio se u svojoj Argentini. Nadao se Delpo da će posljednji turnir u svojoj bogatoj karijeri pamtiti po boljem, ali ga je Delbonis zaustavio već u 1. kolu.

Del Potro je bio teniser koji je kvario planove “velikoj trojci” – Nadalu, Federeru i Đokoviću, a onda su uslijedile povrede i Delpo više nikada nije bio isti. “Div iz Tandila” je teniskom svijetu podario jedan od najrazornijih forhenda modernog tenisa.

An unforgettable night in Buenos Aires comes to a close 🌙

The moment @FedeDelbonis defeated Del Potro 👇#ArgentinaOpen pic.twitter.com/vWaOU3zUAh

— Tennis TV (@TennisTV) February 9, 2022