Australski novinar: Sutra odluka o deportaciji Đokovića, Novakovi advokati već spremili žalbu

Novinar The Agea je iz izvora iz Liberalne partije, kojoj pripada Hawke, saznao da je ministar blizu toga da sutra objavi da se Đokoviću zabranjuje boravak u Australiji, piše Klix.

On je također kontaktirao i sa članovima Đokovićevog tima te saznao da su Novakovi advokati već spremili žalbu na odluku kako bi se proces što prije okončao.

Sources in Djokovic team saying they hope appeal can be heard over weekend and finalised by Sunday, if government re-cancels visa on Friday

One Liberal Party source said the government was leaning towards cancelling the visa and deportinghttps://t.co/hH7cVazJDW @theage

— Paul Sakkal (@paulsakkal) January 13, 2022