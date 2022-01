Novinari vrijeđali Đokovića: Lažljivi podli se*onja!

U trenucima pred početak programa, dvojac prezentera pomenute televizije je pogrdnim imenom nazvao najboljeg tenisera svijeta i osudio ga zbog cjelokupne situacije.

Razgovor su zabilježile kamere.

“Kako god gledaš na sve ovo, Novak Đoković je lažljivi podli se*onja. Žalosno je što ga drugi podržavaju. Ići napolje, a znaš da si pozitivan… Mislim da čak nije ni bio pozitivan. I poslije toga je otišao u Španiju. Pao je preko svojih laži. Mislim da će se na kraju izvući sa svime”, govorili su novinari.

Ni tu nije bio kraj.

“Većina ljudi misli da je on se*onja i kreten, a komentariše da li su bili pravedni prema njemu. To je problem zar ne? Mislim da se ništa nije dobilo time što je poslat u imigracioni hotel. Opravdavaju se pred ljudima koji su bili u istom avionu kao on. Njegov život nije fer, neki lete prvom klasom, a neki…”, završili su novinari Kanala 7. prneosi !N1“.

Should @Channel7 reporters behave like this? #LetNovakPlay #istandwithnovak #IStandWithDjokovic #AustraliaHasFallen What do you think @OzraeliAvi pic.twitter.com/VNNm7x5ZXJ

— Uros Brkic (@urbr) January 11, 2022