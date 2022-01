“Novak otežava život sam sebi, ovo može da mu ugrozi karijeru“

Đoković se nalazi u svojevrsnom pritvoru u hotelu Park u Melbourneu, gdje očekuje saslušanje i odluku Federalnog suda Australije nakon što mu je u srijedu ukinuta prethodno odobrena viza.

Dok ljubitelji tenisa čekaju ponedjeljak i epilog čitave situacije, Becker je “otvorio dušu“ i u tekstu objavljenom na Daily mailu otkrio svoje viđenje situacije:

“Kao bivši trener, toliko sam blizak Novaku da ga skoro smatram porodicom, a u svakoj porodici, i ovdje postoje neslaganja. U ovom slučaju, mislim da je napravio veliku grešku jer se nije vakcinisao. Ovo je ono što prijeti ostatku njegove karijere i šansama da postane najbolji igrač svih vremena.

Četiri puta sam bio uz njega na Australian openu, kada je pobjeđivao, tako da sam u potpunosti svjestan njegove snage kao nevjerovatnog takmičara. Također, smatram da je velika ličnost koju je veoma lako pogrešno shvatiti. Ipak, ta njegova snaga može da bude i slabost. Ista odlučnost koju sam toliko mnogo puta vidio kako pobjeđuje postaje “slaba tačka” uz njegovu tvrdoglavost.

Kada je stigao u Melbourne, dopisivao sam se sa Goranom Ivaniševićem. On je u odvojenoj prostoriji jer je dobio “zeleno svjetlo” za ulazak u Australiju. Nisam razgovarao sa Novakom, ali bih mu posavjetovao da se vakciniše – druga stvar je da li bi me poslušao. Novak je nevjerovatno snažne volje, snažnih uvjerenja. Da nije, pogledao bi unazad i uvjerio se da je ovo velika greška”, napisao je Beker.

Potom je dodao da nije u pitanju samo Australija:

“Činjenica je da živimo u drugačijem svijetu kroz koji će teško kao profesionalni teniser moći da putuje bez vakcine. To su pravila, i svidjela vam se ili ne, moramo da ih prihvatimo.”

Posebnu žal Becker je izrazio jer Novak voli da igra na Australian openu:

“Možda ne postoji za njega draži teren od Rod Laver arene. Ljudi moraju da shvate da je u pitanju veoma drugačiji, poseban individualac koji je imao težak put ka vrhu. On nije isti kao Roger Federer ili Rafael Nadal, do vrha je stigao na drugi način. Nije bio najpopularniji momak u odjeljenju, on je Novak Đoković, i srušio je dvojicu ljubimaca publike. Ipak, ovog puta on sam sebi otežava život. Jer, čak i da mu dopuste da ostane u Australiji, ovo će biti najgora priprema koju je ikada imao za Grand Slam. Dugačko putovanje, da bi potom bio zaključan bez mogućnosti da trenira – sve to otežava situaciju za vrhunske sportiste. Ali, ukoliko neko može da se oporavi, to je on, upravo zbog snage uma koja se pokazala kao mještoviti blagoslov”, zaključio je Becker. prneosi “N1“.

Facebook komentari