Nadal prokomentarisao Đokovićev potez: Sreća pa nikog nije bilo na tribinama

Prvi teniser svijeta Novak Đoković imao je pomračenje uma u meču za bronzanu medalju na Olimpijskim igrama u Tokiju, koji je na kraju izgubio protiv Pabla Karenja Buste (Carreno) sa 2:1.

Naime, srbijanski as je nakon jednog izgubljenog poena bacio reket na tribine, dok je drugi razbio na mreži, da bi onda odustao od meča za bronzu u miks paru sa Ninom Stojanović. Dobar dio svjetske javnosti jedva je dočekao da kritikuje Đokovića. Medije zanima i šta misle njegove kolege misle o potezima na meču sa Špancem, pa je tako Nadal na konferenciji za medije uoči turnira u Vašingtonu upitan za komentar.

Španski teniser je poručio da mu se ne sviđa to što je Novak uradio. Nadal smatra da bi Đoković kao svjetski broj jedan i uzor mnoge djece širom sveta trebalo da izbegava ponašanje koje je prikazao u meču protiv Pabla Karenja Buste u Tokiju.

– Cijenim to što se ispričao poslije toga ali treba izbjegavati ovakve situacije. Pogotovo ljudi kao što je Đoković koji su uzor djeci. On je svjetski broj jedan i jedan od najboljih u historiji. Sreća pa nije bilo nikoga na tribinama i da se ništa više nije desilo. Ali neke stvari se dešavaju s vremena na vrijeme i treba ih izbjegavati. Kada se takve stvari dese, onda se ne šalje lijepa slika u svijet. Čudno je da neko ko je toliko uspješan, reaguje na takav način s vremena na vrijeme. Ali na kraju krajeva, on je jako takmičarski nastrojen sportista i zbog toga reaguje tako – rekao je Nadal. prenosi “Avaz“.

