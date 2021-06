Đoković velikim preokretom osvojio RG i približio se Nadalu i Federeru

U prvom setu oba tenisera su držala serivs do finiša, kada je viđen po jedan brejk na obje strane i otišlo se u taj brejk. Grk je poveo sa 4:0 u taj brejku, no Đoković se uspio vratiti, no izgubio je servis pri rezultatu 7:6 za Tsitsipasa, a time i set.

Tsitsipas je na startu drugog seta oduzeo servis srbijanskom teniseru. Grk je držao svoj servis do kraja meča, a uspio ga je oduzeti protivniku i u sedmom gemu, tako da mu je drugi set pripao rezultatom 6:2.

Đoković se uspio vratiti. U četvrtom gemu trećeg seta iskoristio je petu brejk loptu i oduzeo servis protivniku, a svoj je čuvao do kraja i dobio set sa 6:3. Nakon toga, Tsitsipas je uzeo medicinsku pauzu, vjerovatno da bi poremetio ritam prvog reketa svijeta, no to nije uspio.

Srbijanski teniser furiozno je otvorio četvrti set i uz dva vezana brejka poveo je sa 4:0. Do kraja je sačuvao svoj servis i dobio set sa 6:2, čime je poravnao na 2:2 u setovima i otišlo se u peti odlučujući.

Tsitsipas nije uspio iskoristiti jednu brejk loptu na startu petog seta, ali zato jeste Đoković u trećem gemu. Prvi reket svijeta u nastavku je imao dvije nerealizovane brejk lopte, ali je zadržao svoj servis i dobio set sa 6:4, a tim imeč sa 3:2.

Ovim je Nole došao do svoje 19. grand slam titule, čime se približio Rafaelu Nadalu i Rogeru Federeru, koji imaju jednu više. Đokoviću je ovo bila druga titula na Roland Garrosu nakon što je prvi put osvojio ovaj turnir 2016. godine, piše “SCsport“.

Facebook komentari