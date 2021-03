Cicipas neće kao Đoković: “Autentičan sam”

Jedno od pitanja tokom intervjua za “Tennis Majors” ticalo se toga kako se on bori s kritikama javnosti.

Novak Đoković je nedavno rekao da je razvio “debelu kožu” za kritike, ali Cicipas nije usvojio taj recept.

“Nemam razloga da razvijam ‘debelu kožu’. Autentičan sam. Mislim da ljudi razumiju to. Ne pokušavam da se pretvaram ili radim nešto što me ne izražava i nije dio moje ličnosti. Postoje igrači koji su zbog toga kritikovani i mislim da to nije fer, posebno kada dolaze od većeg dijela javnosti. Vjerujem da ljudi žele iskrenost“, rekao je Cicipas.

Cicipasu je otac trener, dok majka, takođe, putuje sa njima na turnire.

“Ponekad želim da bude sam, izolovan od drugih, da ih nemam stalno oko sebe. Znam da me vole i da je njihova podrška lijepa stvar. Zaista cijenim to što smo čvrsto povezani i oni sigurno igraju glavnu ulogu u mom životu. Samo što to često može postati zamorno. To je više povezano s navikom; kada nastavite da slijedite rutinu i slušate iste stvari, to može postati monotono. Ako je promijenite, stvari postaju spontanije.”

O eliminaciji od strane Medvedeva u polufinalu Australijan opena.

“Još uvijek sam malo uznemiren iskreno. Nisam zaboravio na to. Važno je da se pomjerim iz ove situacije i vidim da je ovo ustvari pozitivan momenat u mojoj karijeri. Postavio sam neke ciljeve pred sebe i znam da ću sljedeći put biti bolji. Sve ono što moram da radim je da izlazim na teren, treniram, napredujem, tako da se u budućnosti ne suočavam s velikim poteškoćama“, istakao je Grk.

Cicipas će od ponedjeljka biti peti igrač svijeta, prenosi “B92“.

