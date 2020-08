Počinje US Open: Džumhur prva prepreka Đokoviću u pohodu na 18. Grand Slam titulu

US Open je drugi Grand Slam turnir koji će biti odigran ove sezone. Australian Open bio je na rasporedu prije pandemije koronavirusa, Roland Garros je pomjeren, a Wimbledon u potpunosti otkazan.

Damir Džumhur, najbolji bh. teniser koji će u prvom kolu igrati protiv Novaka Đokovića, ujedno će biti jedini teniser iz naše zemlje koji će nastupiti na ovom Grand Slam turniru. U dosadašnjoj karijeri Džumhur se dva puta sastao sa Đokovićem, oba puta je izgubio.

Jasno, zbog pandemije koronavirusa svi mečevi će se igrati bez prisustva publike, pa će biti vrlo zanimljivo vidjeti kako će se igrači snaći u ovim posebnim okolnostima.

Od najboljih 100 tenisera svijeta njih čak 10 neće igrati u New Yorku, a najviše pažnje privlači činjenica da neće igrati Rafael Nadal, Roger Federer, Stan Wawrinka, Kei Nishikori i Nick Kyrgios, prenosi “Klix“.

Svakako da je najveći favorit za osvajanje US Opena Novak Đoković, sjajni srbijanski teniser i trenutno prvi rekt svijeta koji je prethodne sedmice osvojio ATP turnir u Cincinnatiju, a iz njegovog tima nadaju se da neće opet imati probleme s bolovima u vratu te da maksimalno spreman dočekati ovaj turnir.

Ukupni nagradni fond za ovu godinu je nešto više od 53 miliona dolara, a planirano je da se finale igra 13. septembra.

Prošlogodišnji pobjednik je Rafael Nadal koji je poslije velike borbe prošle godine pobijedio Rusa Daniila Medvedeva nakon gotovo pet sati igre rezultatom 3:2 u setovima.

Najviše titula imaju Jimmy Connors, Pete Sampras i Roger Federer, koji su osvojili po pet US Opena, John McEnroe i Rafael Nadal osvojili su po četiri, dok Đoković ima tri titule i ukoliko ove godine osvojio US Open, to će mu biti 18. Grand slam u karijeri, čime će imati jedan manje od Nadala i dva manje od Federera.

