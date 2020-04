Thiem odbio Đokovićev prijedlog: “Zašto bih ja davao novac nižerangiranim teniserima?”

Cilj ove kampanje je prikupiti barem 4,5 miliona eura. Tenis je unosan sport za najbolje rangirane igrače. U nižim ešalonima teniseri ovise o sedmičnim zaradama i mnogi se bore da sastave kraj s krajem.

No, to ne brine puno austrijskog tenisera Dominica Thiema, trećeg najboljeg igrača s ATP liste. On je svojom izjavom da odbija dati svoj novac izazvao mnogo polemika.

– Niko od nižerangiranih igrača ne mora se boriti za svoj život. Vidio sam igrače na ITF-Touru kako se ponašaju, niko od njih nije posvećen sportu 100 posto. Mnogi od njih su prilično neprofesionalni. Ne vidim zašto bih im trebao dati novac – rekao je Thiem u intervjuu za “Krone Sport” pa je nastavio:

– Radije bih pomogao ljudima i institucijama kojima je to zaista potrebno. Na svijetu ne postoji profesija u kojoj su vam zagarantirani uspjeh i visoki prihodi na početku karijere. Niko od najboljih igrača ništa nije uzeo zdravo za gotovo. Svi smo se morali boriti da bi nešto postigli – dodao je, pieš “Faktor“.

