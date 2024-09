Srđan Đoković otkrio gdje će Novak živjeti kada završi karijeru

U emisiji “Maša i…” na Sputnjiku Srđan je govorio o brojnim temama. Između ostalog, govorio je o Novakovom odrastanju i planovima koje ima kada završi svoju veličanstvenu karijeru.

Srđan je otkrio da će Nole kada završi karijeru ostati da živi u Srbiji.

“Moja deca su se rodila ovde i Novak će, kad završi svoju tenisku karijeru živeti u svojom gradu, Beogradu u svojoj zemlji Srbiji. Mislim da nema većeg zadovoljstva, ponosa i uspeha od toga da tvoje dete pronosi slavu svog naroda i svoje zemlje svuda u svetu. Nema veće sreće. Naša majka je Srbija, mi smo Srbi, živimo u svojoj zemlji Srbiji, ponosni smo na to što smo Srbi. Nikada nismo radili ništa protiv drugoga, svi su radili nešto protiv nas, ali mi smo ostali čudosno stameni. Ostali smo na svojoj grudi, koliko nas ima. Nadam se da će nas biti više u budućnosti”, rekao je Srđan.

Put do vrha bio je izuzetno trnovit.

“Svaki njegov odlazak na te male turnire do 12, 14, 16 godina po Evropi i svetu su bili veliki problem, jer je on morao zajedno sa svojim pratiocima i svojim ocem da traži vizu u raznim zemljama da bi odlazio tamo. Nije bilo lako biti Srbin u tom zapadnom svetu koji nas je u stvari i bombardovao i uradio to što je uradio, a mi za vreme bombardovanja nismo otišli iz naše zemlje. Mi smo dva i po meseca sa decom, sa Novakom koji je 99. godine imao 12 godina, Markom koji je imao osam i Đorđem koji je imao četiri godine, ostali u svojoj zemlji i gradu i skrivali se po bunkerima. Jedno vreme, a onda se više nismo ni skrivali nego su oni trenirali na teniskom klubu Partizan. Sve vreme dok su avioni leteli iznad grada i bombardovali. To je bilo stvarno jedno užasno vreme i u tom užasnom vremenu on je sastavao i čini mi se da ga je sva ta situacija koja se dešavala sa svim tim odvratnim stvarima i očvrsnula i pokazala mu da on jednostavno mora da se bori mnogo više od ostalih da bi postao to što je i postao”, smatra Srđan.

Trijumfom na Olimpijskim igrama u Parizu Novak je zaokružio priču i dokazao da je najbolji sportista svih vremena, smatra tata Srđan i otkriva da će slavni teniser imati svoj muzej u prijestonici Srbije.

“Što se mene tiče, on je zaokružio tu sportsku priču, igraće na još nekoliko turnira, ali mislim da je pokazao da je najbolji sportista sveta svih vremena. Brzo će se raditi i njegov muzej u Beogradu, pored muzeja Nikole Tesle, koji je najveći naučnik sveta svih vremena i to je sjajna stvar i mislim da će to još više učvrstiti snagu i veru Srbije i srpskog naroda u svoj narod i u svoju zemlju i da se ne stidimo ničega i da budemo ponosi zbog toga što smo Srbi”, rekao je Srđan Đoković.

Srđan, koji važi za velikog patriotu, iskoristio je priliku da podsjeti na važnost Kosova i Metohije i koliko je bitno da kao narod sačuvamo jedinstvo kada je u pitanju status južne srpske pokrajine.

“Kosovo je srce Srbije, to nije floskula, to je istina jer mi smo bez Kosova prašina, prazan prostor, mi jednostavno ne postojimo. Kao što je za Jevreje Jerusalim ili za muslimane Meka i Medina ili za katoličanstvo Vatikan – za nas je Kosovo i Metohija. Mi bez Kosova i Metohije ne postojimo. Nikada se Kosovo neće priznati kao otuđeni deo od Srbije. Kosovo će uvek biti u našim telima i našim srcima, ne treba priznati Kosovo i pustiti budućim generacijama da se izbore za poštovanje i za neuništavanje srpskih svetinja gde se god budu nalazile, a naročito se to dešava na Kosovu, a u stvari su na Kosovu te najstarije naše svetinje i odatle smo svi potekli kao Srbi i krenuli smo po svetu da živimo i radimo”, poručio je Srđan Đoković, prenosi Kurir.

