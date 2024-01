Rukometaši Francuske Prvaci Evrope

Cijelo prvo poluvrijeme igralo se u izjednačenoj igri. Veći dio prvih 30 minuta Danci su diktirali tempo, najviše zahvaljujući svojim raspoloženim igračima Emilu Nielsenu koji je skupio 11 odbrana za poluvrijeme, te Gidselu, koji je u prvih 30 minuta četiri puta pogađao francuski gol.S druge strane Francuze su u igri držali Remili i Fabregas, koji su imali po tri gola, te Nahi, koji je bio nepogrešiv sa lijevog krila.

Danci su sredinom prve dionice imali i tri gola razlike sa napadom, ali u ključnim trenucima nisu uspijevali da se odlijepe na veću razliku.

Razočaravajuće je prvo poluvrijeme odigrao najbolji strijelac Trikolora, Dika Mem, koji nije postigao niti jedan pogodak.

Sjajna igra obje selekcije u drugom poluvremenu

Početkom drugog poluvremena Danci su pokušali stvoriti osjetniju razliku i staviti pod pritisak Francuze. U tome su i uspjeli, jer su u 35. minuti napravili razliku od 3 gola (17:14). Nastavio je Nielsen da brani sjajno, a danski rukometaši nekako su rješavali sve probleme u napadu.

Održavali su Danci prednost od dva gola do polovine drugog poluvremena, a kako je vrijeme prolazilo Francuzi su sve više pritiskali. Pet i po minuta do kraja uspijeli su doći do vodstva (25:24), ali nakon toga Danci su zaigrali mnogo bolje i dva minuta pred kra ponovo se vratili u vodstvo (27:26). Francuzi su preko Fabregasa izjednačili 10 sekundi prije kraja, a Dancima je ostalo samo da izvedu deveterac. Hansen je promašio te je utakmica otišlla u produžetke.

Produžeci

U prvom dijelu od 5 minuta i dalje je bilo izjednačeno. Niti jedan tim nije uspijevao da se rezultatski odvoji od drugog, pa je prvi produžetak završen rezultatom 29:29.

U drugom dijelu od pet minuta Francuzi su se bolje snašli i stvorili prednost od 2 gola i na kraju slavili,piše N1

Najefikasniji u redovima novog evropskog prvaka bio je Fabregas sa 8 pogodaka, Remili je skupio 5, a Lenne, Prandi i Nahi po 4. Kod Danske Hansen je imao 9, Gidsel je postigao 8, a Pytlick 5 golova.

