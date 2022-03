Najbolji bh. rukometaši u grupi sa Slovenijom, Kosovom i Crnom Gorom

Rukometna selekcija Bosne i Hercegovine danas je saznala rivale u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2024. godine, koje se igra u Njemačkoj, piše Avaz.

U kvalifikacijama će nastupiti 32 reprezentacije podijeljene u osam grupa sa po četiri tima, a naši najbolji rukometaši nalaze se u grupi 7 u kojoj su još tri balkanske selekcije, Slovenija, Kosovo i Crna Gora.

Inače, naša reprezentacija se nalazila u trećem jakosnom šeširu uoči današnjeg žrijeba.

Plasman na prvenstvo Evrope obezbijedit će dvije prvoplasirane ekipe iz svake grupe i četiri najbolja trećeplasirana tima.

Pored selekcije domaćina, direktan plasman obezbijedile su i tri prvoplasirane selekcije sa ovogodišnjeg EURO-a, Švedska, Španija i Danska.

Grupe kvalifikacija za EURO:

GRUPA 1: Portugal, Sjeverna Makedonija, Turska, Luksemburg.

GRUPA 2: Norveška, Srbija, Slovačka, Finska.

GRUPA 3: Island, Češka, Izrael, Estonija.

GRUPA 4: Austrija, Ukrajina, Rumunija, Farska Ostrva.

GRUPA 5: Hrvatska, Nizozemska, Grčka, Belgija.

GRUPA 6: Mađarska, Švicarska, Litvanija, Gruzija.

GRUPA 7: Slovenija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Kosovo.

GRUPA 8: Francuska, Poljska, Latvija, Italija.

