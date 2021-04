Rukometni savez BiH: Ženska selekcija spremna za kvalifikacije, muška želi na EURO

Nismo zadovoljni podrškom onih koji su zaduženi za sportske saveze na nivou države. Svi trebaju

pomoći Savezu. Imamo finansijskih problema, to je činjenica. Ovaj Upravni odbor nije napravio ni

marku duga. Izmirili smo sve obaveze, iako su troškovi reprezentativnih selekcija ogromni. Narednu

utakmicu muška A selekcija igrat će 29. aprila u Bugojnu. Nakon toga očekuje nas meč protiv Austrije

u Gracu. Drugi smo na tabeli i mislim da ćemo se plasirati na Evropsko prvenstvo. Trebaju nam dobra

priprema i dobra logistika… Obratili smo se Vijeću ministara i Ministarstvu civilnih poslova BiH,

tražeći razumijevanje. Danas Savez ne može dobiti ID broj, iako smo registrovani u Ministarstvu

pravosuđa BiH i to traje više od tri godine. Nadam da će nas razmjeti oni koji to trebaju. Ovo je

državni savez. U svijetu promovišemo državu. Očekujemo bolju podršku. Ona dosad nije bila

najbolja. Bilo je institucija koje su izašle ususret, istakao bih prije svega Olimpijski komitet i niže nivoe

vlasti, dodao je Sinanović.

Koordinator za rad ženskih selekcija u Rukometnom savezu BiH Zoran Trlin kazao je da veliki problem

za Savez i klubove predstavlja pandemija COVID-a 19, zbog koje su prihodi manji u svim oblastima.

Bez obzira na to, ponosan je što nakon 12 godina Bosna i Hercegovina ima ženske rukometne

selekcije.

– Uspješno smo organizovali EHF turnir u Tuzli, te osigurali nastup na turniru u Kolumbiji koji nije

odigran zbog COVID-a 19. Opredijelili smo se za dugotrajan put, kazavši da je najbolje da juniorke

koje izađu iz tog statusa nastave seniorske aktivnosti. Uzeli smo i učešće na Evropskom prvenstvu B u

Bugarskoj, nakon čega smo napravili pauzu zbog pandemije. Početkom ove godine nastavili smo

započeto i ovo je već drugo okupljanje seniorske reprezentacije, nakon nedavnog u Lukavcu, istakao

je Trlin.

Za nešto više od mjesec dana žensku seniorsku selekciju očekuje kvalifikacioni turnir za Evropsko

prvenstvo 2022. godine u Grčkoj. Pobjednik grupe stiče pravo nastupa u doigravanju za plasman na

Evropsko prvenstvo. Pred odlazak u Grčku planiran je još jedan mini ciklus priprema.

