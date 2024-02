Potresna priča „brazilskog Hulka“: Preminuo poznati sportista dok je čekao na operaciju

Annes se rodio sa jednim bubregom. Nije mu to stvaralo probleme, sve do jednog trenutka, kada je slučajno saznao da mu se zdravlje potpuno pogoršalo, do te mjere da je potrebna hitna transplatacija.

Christian je saznao za oboljenje kada je išao na analizu krvi sa svojom djevojkom, pošto je Wana (devojka) bila veoma uplašena od igle, pa je Annes tu reagovao i pokazao da nije ništa strašno.

Ipak, tada se otkrilo da njemu otkazuje i jedini bubreg koji ima, te da ne radi kako treba.

Započeo je s liječenjem problema krajem prošle godine. A 20. januara ove godine hospitaliziran je kako bi pokušao s transplantacijom. Njegova djevojka, Wanna Teixeira, u intervjuu za G1 izjavila je da je Annes bio 70. na listi čekanja za operaciju.

Čekao je na transplantaciju, ali je nažalost nije doživio.

Annes je također bio profesor tjelesnog odgoja i postdiplomac treniranja bodybuildinga i sportske prehrane. Njegova smrt rastužila je mnogbrojne fanove na društvenim mrežama. prenosi n1

