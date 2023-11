Počinje Evropsko prvenstvo u džudu, bh. tim predvodi Larisa Cerić

Ovogodišnje Evropsko prvenstvo biće jedan od glavnih kvalifikacionih turnira za Olimpijske igre sljedeće godine u Parizu.

Bosnu i Hercegovinu će predstavljati četvoročlana ekipa predvođena našom najtrofejnijom džudistkinjom Larisom Cerić, u kategoriji više od 78 kg.

Odličnu formu Cerić je pokazala prije dva mjeseca kada je na Grend Slem turniru u Bakuu osvojila bronzanu medalju. Pored odličja osvojila je i 500 novih bodova za olimpijsku normu sa kojim je učvrstila poziciju među putnicima za nastup na Igrama u Parizu.

U sastavu bh tima još će biti sestre Anđela (do 63) i Aleksandra (do 70 kg) Samardžić te jedni predstavnik u muškoj konkrenciji na EP – Toni Miletić (do 90 kg), piše Fena.

