Golferka Spiranac: Kad god objavim fotografiju s muškarcem, komentari budu odvratni

Pejdž Spiranac (Paige) je jedna od najpopularnijih svjetskih sportistkinja. Ovu golferku prati 3,7 miliona ljudi na Instagramu, a titulu jedne od najljepših žena u svijetu sporta nosi i u svjetskim medijima.

Na svom Instagramu često objavljuje fotografije u atraktivnim izdanjima, a nedavno je na profilu napravila i nešto novo.

Golferka, koja ima hrvatske korijene, je odgovarala na pitanja fanova, a u jednom odgovoru se požalila na ono što smatra najvećim problemom u svojoj karijeri. Izrazila je nezadovoljstvo načinom na koji javnost reaguje svaki put kad objavi fotografiju s muškarcima.

– Ne priča se dovoljno o jednoj stvari koja je jako vezana za žene u muškoj industriji, bilo da je riječ o golfu ili nekom drugom sportu, a to je da svaki put kad se fotografišem s nekim muškarcem moram čitati odvratne komentare i slušati glasine – rekla je Spiranac, pa dodala.

– Osjećam da me to sprječava da odlazim na brojne događaje na kojima se nalaze muškarci. To je jako nepošteno. Svaki put kad se slikam s muškarcem, komentari su odvratni. Frustrira me to jer ne mogu imati normalnu interakciju s ljudima.

