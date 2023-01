Reli vozač pregazio navijača na stazi, preminuo je na putu do bolnice

Riječ je o utrci kamiona, a Loparis tvrdi da čak nije ni primijetio nesretnog navijača, koji se na stazi našao za potrebe fotografisanja svoje supruge.

“Imam jako lošu vijest. Rekli su mi kad sam se vratio s devete etape. Već smo bili u krevetu kad su mi pokazali snimak utrke na kojoj smo greškom udarili čovjeka koji je fotografisao svoju suprugu iza dine. Bio je povrijeđen. Osećao je mučninu i vrtoglavicu. U sljedeća dva-tri sata na putu do bolnice doživo je srčani udar”, rekao je Čeh koji je objavio i snimak nesreće. prenosi Klix“.

“Ljudski život je prekinut zbog mene, indirektno, jer sam ja vozio. Moram priznati da ni ja ni moja ekipa to nismo primijetili. Imamo onboard i druge video zapise koji to dokazuju. Ali to ne mijenja da je čovjek izgubio život. Došao je vidjeti Dakar i nažalost je bio iza one dine… A mi nismo vidjeli to, niko od nas”, dodao je.

Loprais je uputio izraze najdubljeg saučešća porodici stradalog, poručivši da će ga ova tragedija pratiti cijeli život.

Video from Ales Loprais explaining what has happened during stage 9

Source: facebook Ales Loprais#Dakar #Dakar2023 pic.twitter.com/RN5S89rET2 — Rally Raid News (@RallyRaidNews) January 11, 2023

