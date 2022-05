Velika UFC zvijezda sparingovala sa ozloglašenim vođom Čečena, dopustio mu da ga udara i ruši

Kadirov je ozloglašeni vođa Čečena u agresiji koju Rusija vrši na Ukrajinu posljednja tri mjeseca, a poznat je po optužbama za brojna kršenja ljudskih prava, dok ga je Čimajev i ranije otvoreno podržavao.

Sjajni borac je čak dopustio da ga Kadirov udari i ruši, a čečenski lider je pokušao izvesti i “polugu”, ali imao je dosta poteškoća.

Apparently, UFC fighter Khamzat Chimaev had a training session this week with Chechen Leader, Ramzan Kadyrov. pic.twitter.com/PzrCJa1tI5

