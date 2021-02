Khabibov trener: Postoji samo jedna borba za koju bi se Khabib možda vratio

habib Nurmagomedov je krajem oktobra prošle godine nakon pobjede nad Justinom Gaethjeom objavio kraj MMA karijere. Dagestanski borac odlučio se povući jer je nakon smrti oca obećao majci da se više neće boriti.

Nedavno je prvi čovjek UFC-a Dana White pokušao promijeniti odluku neporaženog borca.

“Razgovarao sam s Khabibom i rekao mi je da je očito kako je on nekoliko razina iznad Conora McGregora i Dustina Poiriera, sve ih je tukao. Ne znam hoće li se vraćati, ali nije zvučao osobito pozitivno po tom pitanju”, rekao je White, prenosi “Fokus”

U Khabibov povratak ne vjeruje ni njegov trener Javier Mendez.

“Svašta je moguće, ali to bi trebala biti prava borba. U tom slučaju postoji mogućnost da bi razgovarao s majkom i dobio njen pristanak. Dok se to ne dogodi i dok ne postoji ponuda, ne znam ništa o tome”, izjavio je trener dagestanskog borca i zatim otkrio kakva ponuda bi morala biti da Khabib razmisli o povratku u oktogon.

“Po mom mišljenju, to bi morao biti Georges St-Pierre, nikakva druga dodatna pobjeda ne bi Khabibu ništa donijela. Da je Conor pobijedio u prošloj borbi i da je izgledao sjajno, možda bi Dana uspio nešto napraviti, možda bi Khabib tu nešto vidio. No, to sad više nije u igri.”

GSP, bivši UFC-ov prvak, jedan je od najvećih boraca svih vremena. Karijeru je završio 2017. godine pobjedom protiv Michaela Bispinga i Khabib je nekoliko puta za vrijeme karijere rekao kako bi se volio boriti protiv legendarnog Kanađanina.

