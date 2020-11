15 medalja za bh. takmičare na evropskom klupskom prvenstvu u taekwondou

Na osmom otvorenom evropskom klupskom prvenstva u taekwondou koje se održava u Zagrebu, bh. takmičari osvojili su petnaest medalja.

Bosnu i Hercegovinu je na ovom takmičenju predstavljalo 28 takmičara iz devet klubova, a najbolje rezultate u kategoriji kadeta i juniora ostvarili su Ada Avdagić iz Taekwondo kluba Sarajevo koja je osvojila zlatnu medalju u kategoriji juniora -42 kg, te Fahrudin Adilović iz ekipe Bosna Visoko koji se okitio zlatom u kategoriji kadeta – 57kg.



Bronzane medalje osvojile su kadetkinje ekipe Brčko, Milica Vasić u kategoriji -37kg i Jelena Vasić u kategoriji -45kg, te juniori Njegoš Pantić iz ekipe Jopa, kategorija -51kg, i Nadina Mehmedović iz Taekwondo akademije Tešanj u kategoriji juniora -63kg.

U kategoriji seniora odličan rezultat ostvarila je ekipa Taekwondo klub Novi Grad sa ukupno šest medalja, od čega četiri zlatne.

Prva mjesta osvojili su Nedžad Husić (-68 kg), Jusuf Ali Rašidagić (-80 kg), Džejla Makaš (-49kg), Katarina Kraišnik (-53kg), srebrenu medalju osvojio je Sadmir Habibović (-63kg), dok je bronzani bio Timur Subašić (-74kg).



Trener ekipe Novi Grad, Haris Husić, nije krio zadovoljstvo rezultatima njegove ekipe.

“Osjećaj je fenomenalan. Jedan klub iz države koja nema previše sluha za sport da napravi ovakav rezultat. Iskreno, najveći problem imali smo u samom dolasku na turnir, zbog procedura i protokola u vezi sa COVID-om na samom takmičenju. Sve ostalo išlo je ok. Kada se radi jako rezultat dođe kao šlag na tortu. Čestitam mojim šampionima, kao i ostalim takmičarima koji su napravili sjajne rezultate”, kazao je Husić i dodao:

“Posebno sam sretan što smo uspjeli da osvojimo pehar za najbolji tim u konkurenciji mlađih seniora. Tako nešto teško može da dostigne neki klub u državi, ne samo taekwondou već i u drugim sportovima”, zaključio je Haris Husić.



Dodajmo i to da je Erol Nući iz ekipe Mladost osvojio zlatnu medalju u kategoriji seniora -87kg, dok je srebro osvojila njegova klupska kolegica Dora Marušić u kategoriji seniora -73kg. Srebrena je bila i Ivana Šarenac u konkurenciji seniora, kategorija -67kg iz ekipe Brčko.

Ovo je prvo veliko takmičenje u Taekwondo nakon početka pandemije, a podsjećamo da će Bosna i Hercegovina, tačnije grad Sarajevo biti domaćin Evropskog prvenstva za seniore u olimpijskim kategorijama, te Evropskog prvenstva za kadete od 10. do 13. decembra ove godine.

