Sve više bh. ljepotica odlučuje se za boks kao vrstu relaksacije

Boks smatraju najboljim načinom za rješavanje stresa, stoga nije neobično da sve više ljepotica u našoj zemlji slobodno vrijeme provodi u ringu. U mnoštvu poznatih osoba koje su se odlučile za boks kao oblik vježbanja je i pjevačica Emina Jahović, piše “Klix“.

“Teškoće su tu da nas ojačaju, a ne obeshrabruju. Ljudski duh je tu da jača kroz konflikte”, poručila je Jahović u opisu fotografije na Instagramu.

Boks kao ispušni ventil izabrala je i pjevačica Rialda Karahasanović koja se, kako kaže, redovno upušta u ovu vrstu sporta.

“Kikboks treniram već dvije godine. Inače više od deset godina se aktivno bavim sportom, ali boks mi je definitivno omiljeni vid rekreacije. Nije monotono, rješava me stresa, a rezultati su fenomenalni”, kaže nam Karahasanović.

Ipak, najredovnija u boksu je atraktivna bh. ljepotica Emma Golijanin koja već godinama trenira ovaj sport. Nerijetko se zna desiti da ova zanosna manekenka i fotomodel trenira boks čak dva puta dnevno. Upravo boks je jedan od najzaslužnih za njenu vitku figuru.

Kao dijete je boks mečeve s tatom gledala i popularna influenserica Erna Saljević koja se tada zaljubila u ovaj sport.

“Tata je, kao crni pojas u karateu i maher u kikboksu, obožavao te sportove. Pucanja arkada, krošee, nokaute, sve te stvari koje idu uz tu, kako je zovu, plemenitu vještinu. Ja sam do tada mislila da je plemenito isto što i dobro, mirno, tipa teta na pijaci je plemenita, uči me mama i zgražava se kao većina žena kad ja gledam boks i ne trepćem. A onda mi je tata objasnio zašto je plemenit boks. Jer si sam sa sobom. Sve je u tebi, snaga je iznutra, ne u rukama. Sjećam se da je citirao Muhameda Alija, a ja to pamtila, jer mi je tata bio uzor, a ja njegova kćerka koju zove sine”, kaže Saljević.

“Sjećam se one ‘leti kao leptir, bodi kao pčela’. Zato nikad poslije nisam zaplakala kad bi me jedna ujela, iako bi peklo da crkneš. Namjerno. Iz dubine duše poštujem sve sportaše ovog svijeta. Teško je biti istrajan kad se boriš s fizičkom boli, a ne staješ. Samo daješ rezultate. Ideš dalje. Isto mislim i za one u teretani. Samo spucana adrenalinom shvatam kako malo sebe izazivamo u ovim kratkim životima. Izbacite svu negativnu energiju ovog svijeta”, poručila je Saljević.

A da je slična situacija i u susjednoj Srbiji dokazala je seksepilna manekenka Sofija Milošević koja je prije nekoliko dana objavila video na kojem trenira boks s trenerom Dejanom Kekićem.

“Učite svaki dan i volite boks”, kazala je Milošević.

