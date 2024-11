POTEZ PAULA POSLIJE POBJEDE viralan: Ovo što je uradio pred Tajsonom nije viđeno u historiji

Priredba je održana na stadionu AT&T u Arlingtonu, u Teksasu. Imala je sedam borbi, a vrhunac između Tysona i Paula donio je poraz legende.

Tokom cijelog meča Paul je bio bolji, imao višestruko više udaraca od Tysona i jasno pokazao kolika je razlika u godinama između dvojice boksača. Tyson se prve dvije runde čak dobro i držao, ali od treće runde nadalje se vidjelo da sve teže prati ritam borbe. U sedmoj rundi je ponovno pokazao da bi možda mogao iznenaditi Paula, ali na kraju od toga nije bilo ništa i Paul je lako priveo borbu kraju.

Uvertira željno iščekivanom meču bila je žestoka.

Tyson i Paul su se verbalno vrijeđali, a vrhunac je bio jučer, dan prije borbe. Tada je na vaganju Paul u tenisicama nagazio bosonogog Tysona, na što ga je ovaj snažno ošamario. Ipak, nakon meča su jedan prema drugom bili više nego korektni.

Paul se poslije pobjede nad Tysonom doslovno naklonio jednom od najvećih boksača u povijesti i time je izazvao oduševljenje gledatelja meča. Tyson je prihvatio ovaj iskaz suparnikovog poštovanja te ga je zagrlio.

Evo kako je to izgledalo:

Jake Paul bows to Mike Tyson at the end of the match. #PaulTyson pic.twitter.com/FUQGZVyADQ

— Netflix (@netflix) November 16, 2024