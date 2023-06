“Jokiću su konji ljubav, a košarka posao”

Nikola Jokić, MVP finala NBA 2023. godine, rado bi zamijenio košarku konjičkim trkama samo kada bi to bio bolje plaćen posao tvrdi čuveni američki džokej Tim Tetrik, koji je Jokićev prijatelj.

Srpski košarkaš ima u vlasništvu 14 konja – deset u Srbiji te po dva u Francuskoj i Italiji a nakon NBA finala planira kupiti još jednog.

Tim Tetrik je ispričao listu “NJujork dejli njuz” anegdotu u vezi sa Jokićevom ljubavi prema konjima.

Nakon gostujućih utakmica protiv “NJujork niksa” i “Bruklin netsa” ove godine, “Denver nagetsi” su sljedeći meč imali u Vašingtonu u koji su putovali vozom.

Tetrik navodi da je taj put odgođen za tri sata kako bi Nikola Jokić stigao da navrati do štale i vidi njegove konje.

“Jokić mi je rekao da je košarka njegov posao, a da su mu konji najveća strast. A tome je dodao da bi se rado mijenjao sa mnom kada bi moj posao bio bolje plaćen od njegovog”, prenio je Tetrik.

On ističe da je ponudio Jokiću da se trkaju na konjima, ali mu je srpski košarkaš objasnio da on to jako želi, ali da ne smije zbog ugovora i osiguranja koje uz to ide.

Naime, u ugovorima NBA igrača obavezno piše da se ne smiju baviti aktivnostima koje mogu uzrokovati povredu, a ako bi to učinili sa takvom posljedicom onda poslodavac ima pravo da raskine ugovor na štetu igrača.

“Moj san je da se vratim u Srbiju i nakon košarkaške karijere budem kasački trener”, rekao je Jokić, prenosi BosnaInfo.

