Navijač Indijane tužio Nurkića za duševnu bol

Bh. košarkaš iz Portland Trejl Blejzersa Jusuf Nurkić (27) dobio je tužbu od navijača Indijana Pejsersa kojem je bacio telefon nakon utakmice odigrane 20. marta, piše Avaz.

Iako zbog povrede nije igrao, Nurkić je došao u sukob s navijačem koji ga je provocirao. Unio mu se u lice i zatim mu je bacio telefon kojeg je držao u rukama.

NBA liga je zbog ovog poteza bh. košarkaša kaznila s 40.000 dolara, a navijač je navodno Nurkiću vrijeđao majku i preminulu nanu.

Navijač imena Stiven Džesk (Steven Geske) odbacio je navode da je to učinio. Odlučio je tužiti Nurkića, ali i novinara Yahoo Sportsa Krisa Hajnsa (Chrisa Haynes) koji je objavio da je bh. košarkašu psovao i vrijeđao porodicu.

Džesk je u tužbi naveo da je zbog sukoba s Nurkićem primio mnoštvo prijetećih poruka, među kojima su i prijetnje smrću i želi da mu se isplati odšteta zbog duševne boli uzrokovane prijetnjama.

Jusuf Nurkic was NOT happy with what this fan said/did, got in his face, and tossed his phone 😳pic.twitter.com/yboKUzVcL1

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) March 21, 2022