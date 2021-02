Šef Delegacije EU u BiH Johann Sattler oglasio se na Twitteru nakon današnje pobjede Košarkaške reprezentacije BiH nad Bugarskom rezultatom 80:61.

– Dokaz da Bosna i Hercegovina može biti najbolja u svemu kada se radi naporno. Svaka čast momci! – poručio je Sattler, pišu “Vijesti“.

Proof that #BiH🇧🇦 can be top of the class everywhere when hard work 💪 is put in. Svaka čast momci! 👏👏👏 https://t.co/IMvnpf2Xeh

