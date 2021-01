Skandal – Jasmin Repeša ponovo izgubio kontrolu i udario svog košarkaša

Ovaj bivši selektor Zmajeva je trenutno trener Pesara, a danas je ponovio svoj postupak od prije dvadesetak dana, kada je žestoko nakon izmjene udarao Henrija Drella, inače najtalentovanijeg igrača Italije i budućeg NBA košarkaša, prenosi “SCsport“.

Naime, ovaj put je Repeša, također nakon izmjene, udario i Simonea Zanottija, pošto očigledno nije bio zadovoljan njegovom igrom, ali to svakako nije način da isto iskaže.

Italijani su krajnje zgroženi…

Jasmin Repesa has something to say to Zanottipic.twitter.com/nUyJJtN83z

via @loupaya

— Emiliano Carchia (@Carchia) January 17, 2021