NBA liga / Portland na krilima maestralnog Nurkića savladao Memphis i izborio NBA doigravanje

Portland će u NBA doigravanju igrati protiv prvoplasirane ekipe Zapada – Los Angeles Lakersa.

Najbolji bosanskohercegovački košarkaš odigrao je fantastično prvo pouvrijeme večeras, jedno od najboljih u svojoj karijeri. Gotovo da nije izlazio iz igre (21:17), a postigao je 15 poena i dodao 17 skokova.

Nurkić je dvije minute prije kraja prve četvrtine pogodio trojku, a dodao je i jedan poen s linije slobodnih bacanja. Portland je nakon 12 minuta igre vodio rezultatom 31:19.

Potom je reprezentativac Bosne i Hercegovine lijepo pogodio pored Valančiunasa u drugoj četvrtini, a sredinom drugih 12 minuta igre postigao je i svoju drugu trojku večeras. Već sredinom druge četvrtine imao je deset skokova.

Do odlaska na odmor sakupio je još sedam skokova i šest poena pa je prvo poluvrijeme završio s fantastičnim učinkom od 15 postignutih poena i 17 skokova. Portland je na odmor otišao sa šest poena prednosti (58:52).

U drugom poluvremnu Memphis je na krilima sjajnog Brandona Clarkea, koji nije mogao promašiti iza linije 7.24, došao do preokreta. Sjajno je igrao i rookie Ja Morant, a Grizzliesi su u posljednjih 12 minuta ušli s vodstvom 94:89. Nurkić je u trećoj četvrtini postigao dva poena, a dodao je i jedan skok i dvije asistencije.

U četvrtoj četvrtini gledali smo opet fantastičnu košarku, a tri minute prije kraja posljednjeg perioda igre bilo je 111:111. Nurkić je potom uhvatio svoj 20. skok, postigao svoj 20. poen i dodao 21. s linije slobodnih bacanja za plus tri Blazersa (114:111). Potom je pet poena vezao McCollum i doveo je Portland do plus šest. Carmelo Anthony je 20 sekundi prije kraja pogodio trojku za plus šest Blazersa. Zadržali sukošarkaši Portlanda prednost do kraja i slavili rezultatom 126:122.

Nurkić je susret završio s 22 postignuta poena, 21 skokom i šest asistencija. Iz igre je šutirao 8-14, a pogodio je i dvije trojke. Imao je Nurkić i dvije ukradene lopte, kao i dvije blokade, prenosi “Klix“.

