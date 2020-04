Nurkić se pita zašto Toni Kukoč još uvijek nije u Kući slavnih

“Toni Kukoč mora biti u Kući slavnih. Zašto nije?”, napisao je Nurkić na svom Twitter profilu.

Kukoč je nedavno bio sedmi put nominovan za ulazak u Kuću slavnih, ali još jednom nije uvršten u odabrano društvo.

“Znate kako se kaže, kad se govori o svim najvećim igračima i kad me redovno stavljaju među najbolje evropske igrače uz Dražena ili Sabonisa, koji su odavno unutra, ne mogu reći da me nije briga. Ali, s druge strane, ne želim trošiti energiju na to. Uostalom, što ću ja o sebi govoriti? No, ako moji bivši treneri, bivši saigrači i košarkaški stručnjaci govore kako spadam među najbolja 3-4 evropska igrača svih vremena, o čemu onda pričamo? Možda svi oni ne znaju šta govore? Ma nema više smisla o toj temi govoriti…”, rekao je Toni Kukoč, piše “Klix“.

Toni Kukoč has to be Hall of Fame!! #whyhisnot ?? — Jusuf Nurkić (@bosnianbeast27) April 20, 2020

Njegov bivši trener Svetislav Pešić kaže kako bi jedan od najboljih evropskih košarkaša morao biti u Kući slavnih.

“Uz sve poštovanje prema svima koji su već primljeni u Kuću slavnih i čestitke svakom od njih, teško mi je da povjerujem da jedan od najboljih igrača u historiji košarke Toni Kukoč još nije u Kući slavnih. Ja ne znam da li je to smiješno ili žalosno. Očigledno je da živimo u svijetu gdje sve treba da se izlobira, a Kukoč nije u tom svijetu”, rekao je Pešić.

