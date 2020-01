O'Neal se ne miri s gubitom Bryanta: Ne jedem, ne spavam i trenutno sam bolestan

On je u izjavi za američke medije rekao da se posljednjih dana nikako ne osjeća dobro, a istakao je da su on i Kobe bili najbolji tandem koji je ikada igrao u NBA ligi te smatra da se to nikada neće promijeniti, prenosi “Klix“.

“Mi smo najbolji tandem koji je ikada igrao zajedno. To se nikada neće promijeniti. Nisam dobro, ne jedem, ne spavam i trenutno sam bolestan. Ovo će me dugo boljeti, stvarno sam izgubio brata. Ne samo da smo osvojili tri prstena, nego smo bili potpuno dominantni”, kazao je Shaq.

Kobe je preminuo prošle nedjelje nakon što se njegov helikopter srušio na brdo u blizini Los Angelesa.

Loading..

loading...

Facebook komentari