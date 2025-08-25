Zmajevi obavili prvi trening u Limassolu

Zmajevi su u dvorani Spyros Kiprianou u Limassolu uigravali akcije za nastup na Eurobasketu, a na istom mjestu će za tri dana odigrati i meč prvog kola protiv domaće selekcije.

– Pozdrav svim navijačima Bosne i Hercegovine. Stigli smo na Kipar, upoznajemo se sa dvoranom i koševima. Organizacija je stvarno super. Mi smo uzbuđeni i spremni za početak Evropskog prvenstva – kaže reprezentativac BiH Adin VrabacNaši košarkaši sutra će nastaviti sa treninzima, a u planu je i da se obavi službeno fotografisanje ekipe uoči početka Eurobasketa.Vijesti

