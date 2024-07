Sarajevo šokiralo Aktobe, Kyeremeh postigao eurogol za pobjedu Bordo tima

Domaći su prijetili od starta, no Sarajevo je dobro stajalo. U devetoj minuti pokušava Romero, a zatim i Cevallos, no ostaje 0:0.

U 19. minuti stativa je spasila Sarajevo poslije pokušaja Samorodova. U 31. minuti nova stativa.

Barač je šutirao, ali signalizirana je i nedozvoljena pozicija. Sarajevo je prijetilo sa distance, bez većih opasnosti po tim iz Kazahstana. Na startu drugog dijela igralo se između dva šesnaesterca, domaći su pokušavali da pronađu ‘rupu’ u odbrani Sarajeva, no bh. tim je igrao veoma disciplinovano.

U 75. minuti sreća je ponovo pogledala bh. tim. Umaev šutira glavom, no prečka spašava Sarajeva, a već u narednom napadu Romero prijeti, no samo korner.

Pokušalo je Sarajevo zaprijetiti u 81. minuti, Anđušić je ubacio, no nije bilo njegovih saigrača i domaći su lako došli do lopte. Minut kasnije uzvraća Romero, golman Rockov je siguran. Otvorio se meč u tim momentima, pa za Sarajevo prijeti Anđušić, tražili su bordo momci i penal, no nije tako mislio glavni sudija,pišu Vijesti

U 88. minuti Gruzijac Gulishavili je imao veliku šansu za Sarajevo, otišlo je to tik pored stative Aktobea i imaju za čime da žale u bordo timu.

U 90. minuti Sarajevo dolazi do vodstva. Mehmedović je dodao do Francisa Kyeremeha, ovaj majstorski pogađa i donosi Sarajevu veliku pobjedu.Sada je sve u rukama bh. tima i sigurno je očekivati ispunjeno Koševo za sedam dana.

