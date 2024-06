Švedski reprezentativac napustio suprugu i djecu, ona javno otkrila zbog koje sportiskinje ju je ostavio

Ovaj 32-godišnjak, koji se tokom zime pridružio New York Red Bulsima iz redova Leipziga, a prethodno je njegova bivša supruga rekla da od odlaska u Sjedinjene Američke Države nije održavao kontakt s njom i njihovo dvoje djece dok su ostali u Švedskoj.

Sada je otišla i korak dalje, otkrivši da je imao aferu s drugom ženom dok je bila trudna, a otkrila je da je riječ o švedskoj atletičarki Fanny Ernestam (26).

“Čestitam Fanny, sretno sa novim dečkom! Nadam se da poslije 19 godina i tebi neće učiniti isto, ali ko zna?!” ironična je bila Shanga.

“Za mene ovo znači kraj braka sa Emilom Frosbergom. Niko nije mislio da je sposoban za ovako nešto. Nisam se usudila ni da pomislim da me možda vara i vodi dvostruki život. Voljela sam ga više od svega i uvijek podržavala. Ali čak i ljubav ima granice. Moja najveća ljubav su moja djeca i želim da znaju koliko su dragocjena”, poručila je njegova bivša supruga.

Forsberg (32) i Shanga (31) bili su zajedno kao par 19 godina, a vjenčali su se tokom ljeta 2016. Zajedno imaju dvoje male djece po imenu Florence i Siena, prenosi Klix.

Forsberg je započeo svoju profesionalnu karijeru u GIF Sundsvallu, postigavši ​​24 gola od 2009. do 2012. godine. Nakratko je bio posuđen ekipi Medskogsbrons BK 2009. godine gdje je postigao dva gola u tri nastupa.

Od 2013. do 2015. igrao je u Malmeu i postigao 19 golova prije svog najdužeg staža u RB Leipzigu u Bundesligi. Forsberg je odigrao 243 utakmice postigavši ​​48 golova za njemački tim od 2015. do 2023. godine, nakon čega je prešao u New York Red Bulls.

Kao reprezentativac, Forsberg je odigrao 88 utakmica za seniorski tim Šveđana i postigao 21 gol.

