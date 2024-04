Trener Veleža najavljuje pobjedu u mostarskom derbiju protiv Zrinjskog

Derbi je uvijek poseban, pogotovo gradski derbi. Znamo da svugdje u svijetu nosi dodatne konotacije. To nije samo obična utakmica, to je nešto posebno. Isto tako i naš gradski derbi nosi takve stvari sa sobom. Ulazimo u dobroj formi u taj susret, ali ulazi i Zrinjski koji još uvijek ima ambicije za naslov prvaka. Kao u svakoj utakmici, idemo na pobjedu, to je naš stil, mi se uvijek nadigravamo i tako će biti i u ovoj utakmici. Dat ćemo sve od sebe da nađemo put do pobjede – poručio je trener Veleža.

Klafurić zbog akumuliranih žutih kartona neće moći voditi svoju ekipu u gradskom derbiju, no on smatra kako to neće biti hendikep za Velež.

– Nije neki problem što sam ja suspendovan i što neću bit na klupi, utakmicu sam kroz sedam pripremio s asistentima. Moj prvi asistent Damir Milanović vodit će utakmicu, zajedno radimo, to je kod nas timski rad i ne vidim u tome neki problem. Veći problem je što neće biti (Adnana) Džafića zbog kartona, što je (Demir) Peco bolestan, što je (Tomislav) Duka povrijeđen, što (Elzio) Lohan nije još spreman, to su veći problemi od ovoga – smatra trener “Rođenih”.

Utakmica između Zrinjskog i Veleža na rasporedu je u subotu, 13. aprila, na stadionu pod Bijelim brijegom u 16 sati,pišu Vijesti

