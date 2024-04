Danas se igra mostarski gradski derbi

Bit će to treći ovosezonski ogled mostarskih rivala, a prethodna dva završila su identičnim rezultatom 3:0 za domaćina. Zrinjski je u septembru 2023. nadigrao Velež, a manje od 30 dana kasnije Rođeni su uzvratili istom mjerom.

Današnji susret od velikog je značaja za obje ekipe. Drugoplasiranom Zrinjskom novi bodovi trebaju kako bi ostao u utrci za naslov prvaka s banjolučkim Borcem.

– Na kiks nemamo pravo, mi ćemo pokušati dobiti svaku utakmicu do kraja. Imamo težak raspored, a mislim da Borac ima još teži, odlučivat će nijanse – izjavio je uoči derbija trener Plemića Željko Petrović.

Crnogorski stručnjak svjestan je da gradski derbi ima dodatnu težinu.

– Što se tiče derbija, tu nema puno da se priča, oduzima i dodaje. Jučer sam igračima rekao ako poštujete ovaj klub i volite navijače kao što oni vas vole, od vas tražim da teren „uzorete“ u subotu. Mi igramo doma, mi smo Zrinjski, mi branimo titulu, osvajači smo duple krune i u subotu ne trebamo dati maksimum, već više od maksimuma – poručio je Petrović.

S druge strane, Velež je treći na tabeli, u borbi sa Sarajevom i Slogom za evropsku vizu.

– Derbi je uvijek poseban, pogotovo gradski derbi. To nije samo obična utakmica, to je nešto posebno. Ulazimo u dobroj formi u taj susret, ali ulazi i Zrinjski koji još uvijek ima ambicije za naslov prvaka. Kao u svakoj utakmici, idemo na pobjedu, to je naš stil, mi se uvijek nadigravamo i tako će biti i u ovoj utakmici. Dat ćemo sve od sebe da nađemo put do pobjede – poručio je trener Veleža Dean Klafurić,prenose Vijesti

Zbog akumuliranih kartona Klafurić će utakmicu gledati s tribine, ali hrvatski stručnjak smatra kako to neće biti prevelik problem za njegovu ekipu.

– Nije neki problem što sam ja suspendiran i što neću biti na klupi. Moj prvi asistent Damir Milanović vodit će utakmicu, zajedno radimo, to je kod nas timski rad i ne vidim u tome neki problem. Veći problem je što neće biti (Adnana) Džafića zbog kartona, što je (Demir) Peco bolestan, što je (Tomislav) Duka povrijeđen, što (Elzio) Lohan nije još spreman, to su veći problemi od ovoga – kazao je trener Veleža.

Utakmica se igra od 16 sati, a zbog navijačkih tenzija policija je zabranila dolazak navijača Veleža na današnju utakmicu.

