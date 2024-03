Užas: Mladi fudbaler preminuo tokom treninga, saigrači otkrili potresne detalje

Klub je saopštio da je Beltran preminuo od zastoja disanja, a njegovi saigrači su rekli da je osjetio mučninu i ubrzo potom pao na zemlju.

Klupski ljekari su pozvali Hitnu pomoć koja je pokušala reanimaciju, ali bez uspjeha.

„Trenirao je kao i obično, a onda se srušio. Pokušali su da ga reanimiraju, ali je preminuo dok su ga premještali u bolnicu“, reako je direktor Santa Cruza Adolfo Soria Galvarro.

Predsjednik Fudbalskog saveza Bolivije Fernando Costa izrazio je saučešće porodici i rekao da će dati podršku klubu i Beltranovoj porodici. On je dodao i da će biti sprovedena istraga.

Beltran je u Santa Cruz stigao prošle godine iz paragvajskog Rubio Nua, i na 21 utakmici je postigao jedan gol. prenosi n1

Footballer falls and dies during training in Bolivia.

Guillermo Denis Beltrán, the 24-year-old Colombian striker, was on the field attending a training session with Real Santa Cruz, a top-tier Bolivian football club.https://t.co/iCyObrQ62T

— Kate Pritchard (@KatePri14608408) March 23, 2024