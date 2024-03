Carlo Ancelotti govorio o odlasku u zatvor: ‘Vidjet ćemo’

Jedan od najtrofejnijih trenera u historiji optužen je da je oštetio Španiju za 1.062.079 eura na ime neplaćenog poreza, i to tako što je lažno prikazao svoja primanja i imovinu tokom fiskalnih godina 2014. i 2015., u svom prvom mandatu na Realovoj klupi.

“Ancelotti je ugovor s Realom potpisao 4. jula 2013. za period do 30. juna 2016. U njemu se navodi da mu se primanja sastoje od plaća i bonusa, ali i prava na korištenje imidža koja je prebacio na klub. Nadalje, optuženik je radio i živio u Španiji, i to tako da mu je dom bila nekretnina na središnjem madridskom trgu.

No, nakon što je Ancelotti ranije završio poslovni odnos s Realom, 25. maja 2015., unajmljivao je navedeni stan do oktobra te godine. Na osnovu toga jasno je da je tokom 2015. Španija bila središte njegovih osobnih i poslovnih odnosa”, dio je optužnice podignute protiv Realovog trenera.

Sada se Ancelotti oglasio o cijelom slučaju.

“To je stara priča, iz 2015. godine. Tužilaštvo smatra da sam ja u to doba bio stanovnik Španije, a nisam bio. Novac je već kod tužilaštva, a na advokatu je da pronađe rješenje. Ja sam siguran u to da nisam živio u Španiji u to doba i da sam nevin, a vidjet ćemo što o svemu ima za reći sudija”, rekao je Ancelotti, pišu Vijesti.ba.

