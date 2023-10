SP u fudbalu 2034. će se održati u Saudijskoj Arabiji

Razlog nije poznat, a nema dileme da će saudijski princ Mohamed bin Salman Al Saud nastaviti da lobira u korist svoje zemlje – sa ili bez pomoći ostalih država.

Saudijska Arabija je spremna da bude domaćin Svjetskog prvenstva 2034. nakon što je Australija objavila da se neće kandidirati za domaćina turnira, javlja Daily Mail.

Ranije ovog mjeseca, Kraljevina je FIFA-i predstavila pismo namjere nakon što je fudbalsko upravno tijelo objavilo da će se za 2034. razmatrati samo ponuđači iz Azije i Okeanije.

Malo je vjerovatno da će se Saudijska Arabija suočiti s bilo kakvom konkurencijom nakon što je Football Australia u utorak objavila da je odlučila odbiti ponudu za domaćina turnira.

Zemlje koje se nadaju da će biti domaćini Svjetskog prvenstva 2034. moraju izraziti formalni interes do 31. oktobra, a potpisani ugovor o nadmetanju mora biti podnesen do 30. novembra.

Članice FIFA-e će tada imati priliku da obilježe domaćine iz 2034. krajem 2024. godine.

Saudijska Arabija – čije je ulaganje u fudbal i razvoj vlastite Pro lige u proteklih 12 mjeseci bilo astronomsko – prvobitno je najavljeno za učešće na Svjetskom prvenstvu 2030. godine.

Ta ponuda je uključivala Grčku, Egipat i Saudijsku Arabiju koji su bili domaćini turnira, ali su planovi propali, a Saudijska Arabija namjerava biti jedini domaćin 2034. godine.

Kako je Mail Sport izvijestio ranije ovog mjeseca, ponuda države bila je sve samo ne ‘gotova stvar’, a nacija se kreće brzim tempom kako bi osigurala fudbalsko takmičenje.

‘Najavili smo naše ambicije da budemo domaćini Svjetskog prvenstva u nogometu 2034. i ovim službenim podneskom nastavljamo naše putovanje da snove našeg naroda pretvorimo u stvarnost’, rekao je Yasser Al Misehal, predsjednik Fudbalskog saveza Saudijske Arabije (SAFF) u izjavi kada Kraljevina je formalno predala svoje pismo namjere.

Saudijski FA tvrdi da je ‘preko 70 asocijacija članica FIFA-e sa različitih kontinenata javno obećalo svoju podršku Kraljevstvu.’

Kandidatura Saudijske Arabije dobila je podršku tokom vikenda šeika Salmana iz Bahreina, predsjednika Azijske fudbalske konfederacije, koji je rekao da će “cijela azijska fudbalska porodica biti ujedinjena u podršci značajnoj inicijativi Kraljevine Saudijske Arabije”.

Svjetsko prvenstvo 2026. održat će se u Sjedinjenim Državama, dok će dužnosti domaćina turnira 2030. biti podijeljene u šest različitih zemalja.

BREAKING: Australia has opted against a bid to host the 2034 World Cup with Saudi Arabia on course to stage the tournament. ⚽???? pic.twitter.com/rFVHfcBJFu

— Sky Sports News (@SkySportsNews) October 31, 2023