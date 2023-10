Guardiola: Svake godine jednu Zlatnu loptu dajte Messiju, a drugu za sve ostale

Ona se više ne dodjeljuje za godinu na izmaku, nego za prethodnu sezonu.

Tako su glavni favoriti za njeno osvajanje Lionel Messi (36), koji je Argentinu vodio do naslova prvaka svijeta, i 13 godina mlađi Erling Haaland. On je pak s 52 gola vodio Manchester City do trostruke krune, u sklopu koje je najvažniji prvi trofej Lige prvaka za City, prenosi Index.

“Svake godine trebaju se dodijeliti dvije Zlatne lopte. Jedna za Messija i jedna za sve ostale. Tako da bi za prošlu sezonu tu drugu trebao osvojiti Haaland. Osvojili smo tri trofeja, a on je za to zabio 50 miliona golova. Što se tiče Messija, on mora dobiti Zlatnu loptu svakako, jer njegova je najgora sezona najbolja za bilo kojeg drugog nogometaša.”

Facebook komentari