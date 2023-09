Velež slavio u sjajnoj utakmici u Konjicu

Viđen je zaista sjajan okršaj rivala iz Hercegovine, mrlju na njega su bacile nemile scene na tribinama, gdje su se sukobili navijači, ali definitivno će se o ovom meču pričati i narednih dana u Mostaru i Konjicu, prenose Vijesti.ba.

Interesantno je da je na kraju među stativama Igmana morao stajati defanzivac Amer Drljević, pošto je Dino Hamzić isključen, a Dženis Ćosić je već bio iskoristio sve izmjene…

Blistao je posuđeni igrač Sarajeva Giorgio Guliashvili, koji je upisao gol i dvije asistencije za Velež.

Nevjerovatan pritisak Igmana gledali smo u uvodnim minutama utakmice, kada Velež doslovno nije mogao da izađe iz svog kaznenog prostora.

U 10. minuti Čubrilo centrira iz kornera, a prizemnu loptu u mrežu šalje Ramić za 1:0!

Četiri minute poslije Hrkać interveniše ispred Ramića u posljednji čas, a u 20. minuti je Bojo bio izrazito sebičan i nije odlučio proigrati nekog od svojih saigrača, već je šutirao, a lako je to odbranio Hadžikić.

Kazna za domaće stiže već u narednom napadu. Haskić je proigrao Guliashvilija, Gruzijac centrira na drugu stativu, a tamo Vehabović iz drugog pokušaja šalje loptu u mrežu za 1:1!

Sredinom poluvremena uslijedio je kratki prekid utakmice zbog nereda na tribinama. Sve je počelo koškanjem navijača dva tima, a onda su sijevale i pesnice.

Miloš Gigović je bio primoran prekinuti utakmicu, dok policija nije intervenisala i one “najratobornije” nije odstranila s tribine.

Čim je meč nastavljen, Velež je stigao do vodstva! Guliashvili je pobjegao svojim čuvarima i centrirao, a sjajni Suljić šalje loptu u gol za 1:2!

No, ekspresno je uzvratio Igman! Ponovo je Čubrilo učestvovao u napadačkoj akciji. Dodao je do Bešagića, a on trese mrežu za 2:2.

Potom je tempo igre opao i na odmor se otišlo s tim rezultatom.

Na poluvremenu je Klafurić napravio čak tri promjene u ekipi Veleža. Iz igre je povukao Zvonića, Šikala i povrijeđenog Oreča, a na teren poslao Oliveiru, Kadrića i Muminovića.

U 53. minuti Velež stiže do trećeg gola i novog vodstva. Suljić i Domić su lijepo kombinovali po lijevoj strani, Domić onda centrira i pronalazi Haskića na drugoj strani, koji zakucava loptu pod prečku!

Ubrzo je pokušao uzvratiti Bešagić. Šutirao je s distance, a Hadžikić je jedva ukrotio tu loptu nakon što je nezgodno odskočila.

Silovito je potom šutirao i Denković, ali je Hadžikić opet na visini zadatka.

Fantastični Suljić je u 76. minuti nanizao nekoliko igrača domaćih, a onda asistira za Mlinarića, čiji šut ide malo iznad prečke.

U 82. minuti Hamzić jedan šut Guliashvilija rukom brani van kaznenog prostora i dobija crveni karton.

Već je dotad Ćosić napravio pet izmjena, pa je među stative Konjičana morao stati Drljević.

Iz slobodnjaka sa 17 metara je tada šutirao Krajnc, ali je pogodio stativu!

Izvanrednu je šansu potom imao Igman preko Aleševića, ali Hadžikić je spasio Velež odbranom.

Svoju sjajnu partiju Guliashvili je krunisao golom u 94. minuti za konačnih 4:2.

Premijer liga BiH, 7. kolo:

Igman – Velež 2:4 (Ramić 10’, Bešagić 31’ / Vehabović 20’, Suljić 30’, Haskić 53’, Guliashvili 90+4’)

Gradski stadion u Konjicu. Sudija: Miloš Gigović (Bosanska Gradiška).

Igman: Hamzić, Oremuš (od 80. Janketić), Drljević, Dupovac, Bešagić, Čubrilo, Mešić (od 67. Buturović), Bojo (od 56. Denković), Đorić (od 80. Alešević), Bodul (od 67. Hebibović), Ramić.

Velež: Hadžikić, Oreč (od 46. Muminović), Zvonić (od 46. Oliveira), Hrkać, Domić (od 60. Šturm), Šikalo (od 46. Kadrić), Pršeš, Guliashvili, Vehabović (od 72. Mlinarić), Suljić, Haskić, piše SCsport.

