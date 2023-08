Neymar zvanično zatražio odlazak iz PSG-a

Neymar već duže vrijeme nije zadovoljan u Parizu i često se dovodi u vezu sa napuštanjem ovog kluba, ali do sada nikada nije službenim putem dao do znanja da mu je to cilj.

Ipak, ovoga puta je Brazilac zatražio transfer, ali odgovor PSG-a još uvijek nije poznato.

Neymar je nedavno ponuđen Barceloni, za koju je već nastupao sa mnogo uspjeha. Njegova ideja o povratku je odbijena iz dva razloga: Prvi su finansije, jer Barce ne može platiti 40 miliona eura po sezoni koliko Neymar zarađuje u PSG-u, a drugi strah od potencijalnih problema u svlačionici.

Neymar, koji sa PSG-om ima ugovor do ljeta 2025. godine, mogao bi biti druga velika zvijezda poslije Lea Messija koja će napustiti Pariz ovog ljeta, a izvjesno je da će to učiniti i Kylian Mbappe, pišu Vijesti.ba.

